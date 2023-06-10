"Наполи" определился с главной кандидатурой на должность тренера

Руководство “Наполи” все еще активно ищет нового главного тренера.

Как известно, после довольно успешного сезона клуб покинул итальянский тренер Лучано Спаллетти.

Согласно сообщениям из социальных сетей, сейчас неаполитанцы нацелились на бывшего коуча сборной Испании Луиса Энрике.

По данным журналиста Руди Галетти, работа над этим вопросом проходит очень активно.

Напомним, что Энрике находится без работы, после того как тренировал испанскую сборную в течение трех лет.