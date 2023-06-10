"Наполи" определился с главной кандидатурой на должность тренера
Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер Барселоны
Руководство “Наполи” все еще активно ищет нового главного тренера.
Как известно, после довольно успешного сезона клуб покинул итальянский тренер Лучано Спаллетти.
Согласно сообщениям из социальных сетей, сейчас неаполитанцы нацелились на бывшего коуча сборной Испании Луиса Энрике.
По данным журналиста Руди Галетти, работа над этим вопросом проходит очень активно.
Напомним, что Энрике находится без работы, после того как тренировал испанскую сборную в течение трех лет.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 10:30 "Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг"
Новости футбола 07 июн 2023, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
Новости футбола 07 июн 2023, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Новости футбола 07 июн 2023, 15:34 Лионель Месси выбрал новый клуб
Новости футбола 07 июн 2023, 06:31 Сборная Украины получила нового главного тренера
Новости футбола 06 июн 2023, 15:36 Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Еще один украинец поехал играть в чемпионат США к Месси Новости футбола Сегодня, 10:00 "Атлетико" нашел нового забивного форварда Новости футбола Сегодня, 09:30 "Наполи" определился с главной кандидатурой на должность тренера Новости футбола Сегодня, 09:00 Один из лидеров “Ювентуса” покинет клуб Новости футбола Сегодня, 06:52 "Ман Сити" нашел себе топ-футболиста Новости футбола Сегодня, 06:36 "Марсель" хочет купить игрока сборной Армении из чемпионата России Новости футбола Сегодня, 06:18 Индзаги знает, как "Интер" остановит Холанда Новости футбола Сегодня, 06:00 Ультрас "Шахтера" выступили против увольнения тренера Новости футбола Сегодня, 05:55 Защитник московского “Динамо” Ордец хочет вернуться в сборную Украины Новости футбола Сегодня, 05:33 Стало известно, почему Луческу отказал клубу Роналду
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Интер 10 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Платенсе - Тигре 10 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Эммен - Алмере Сити 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбул 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Бари - Кальяри 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Маритиму - Эштрела Амадура 11 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Фламенго - Гремио 12 июня 2023 года Футбол 11 июн 2023 Прогноз на матч Гояс - Флуминенсе 12 июня 2023 года Футбол 12 июн 2023 Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 12 июня 2023 года Футбол 12 июн 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба 12 июня 2023 года