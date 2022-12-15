"Наполи" определился с будущим своих лидеров
Новости футбола Сегодня, 13:15
Руководство “Наполи” определилось с будущим защитника Кима Мин Дже, полузащитника Хвичи Кварацхелии и нападающего Виктора Осимхена, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, итальянский клуб готов продать только Осимхена, но хочет получить за него более 100 миллионов евро. Что касается Кима и Кварацхелии, то для них клуб подготовил новые контракты с улучшенными финансовыми условиями.
В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за “Наполи” 14 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. На счету 21-летнего Кварацхелии восемь забитых мячей и 10 голевых передач в 17 поединках. 26-летний Ким Мин Дже принял участие в 20 матчах и забил два гола.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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