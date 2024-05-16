Наполи определил замену Осимхену за 40 миллионов евро

Многое указывает на то, что одна из главных звезд Наполи Виктор Осимхен летом покинет Неаполь, и клубные боссы в Неаполе уже позаботились о его замене.

Партенопеийцы решили сыграть в перспективу, и, согласноSkySportItalia, преемником нападающего станет испанский форвард Атлетико Саму Омородион, который нынешний сезон проводит на правах аренды в Алавесе.

Несмотря на то, что игроку всего 20 лет, «кольчонерос» оценивают его по достоинству и просят за него аж 40 миллионов евро. И не мудрено, так как в 34 матчах Ла Лиги за Алавес Омородион забил девять голов и отдал один ассист.

Также высокой цене способствует тот факт, что нападающий только минувшим летом перебрался в Атлетико и за «матрасников» в официальных матчах ещё не дебютировал.