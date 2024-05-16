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Наполи определил замену Осимхену за 40 миллионов евро

Новости футбола Сегодня, 10:06
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Наполи определил замену Осимхену за 40 миллионов евро Наполи определил замену Осимхену за 40 миллионов евро

Многое указывает на то, что одна из главных звезд Наполи Виктор Осимхен летом покинет Неаполь, и клубные боссы в Неаполе уже позаботились о его замене.

Партенопеийцы решили сыграть в перспективу, и, согласноSkySportItalia, преемником нападающего станет испанский форвард Атлетико Саму Омородион, который нынешний сезон проводит на правах аренды в Алавесе.

Несмотря на то, что игроку всего 20 лет, «кольчонерос» оценивают его по достоинству и просят за него аж 40 миллионов евро. И не мудрено, так как в 34 матчах Ла Лиги за Алавес Омородион забил девять голов и отдал один ассист.

Также высокой цене способствует тот факт, что нападающий только минувшим летом перебрался в Атлетико и за «матрасников» в официальных матчах ещё не дебютировал.

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