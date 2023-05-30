"Наполи" определил главного кандидата на замену Спаллетти

Новым главным тренером неаполитанского “Наполи” может стать Луис Энрике, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Лучано Спаллетти, который принял решение уйти в отставку.

53-летний Энрике ранее тренировал “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и сборную Испании.

Не пропустите: "Ювентус" принял важное решение по Погба.