Наполи одержал уверенную победу в матче Серии А

В матче 2-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле одержал победу над “Сассуоло”. Матч состоялся в Неаполе на стадионе “Диего Армандо Марадона" и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте. Гол забил Виктор Осимхен с пенальти. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Максима Лопеса. На 60-й минуте “Наполи” мог увеличить разрыв в счете, но Джакомо Распадори не забил с пенальти. В середине второго тайма второй гол хозяев забил Джованни Ди Лоренцо, которому голевую передачу отдал Хвича Кварацхелия.

“Наполи”, набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. “Сассуоло” с 0 очков занимает последнее, 20-е место.

“Наполи” – “Сассуоло” - 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 16, пенальти Осимхен, 2:0 – 64 Ди Лоренцо.

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус (Эстигор, 90), Ррахмани, Оливера, Лоботка (Симеоне, 84), Зелиньски (Каюсте, 83), Замбо-Ангисса, Политано (Кварацхелия, 61), Распадори (Элмаз, 83), Осимхен.

“Сассуоло”: Консильи, Толян, Эрлич, Руан, Винья (Педерсен, 61), Лопес, Болока (Рачич, 61), Матеус Энрике, Байрами (Торстведт, 76), Лорьянте (Сейде, 61), Пинамонти (Мулаттьери, 69).

Желтая карточка: Руан (29).

Красная карточка: Лопес (51).