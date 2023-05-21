"Наполи" одержал сложную победу над "Интером"

В матче 36-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле обыграл миланский “Интер” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Андре-Франка Замбо-Ангисса, Джованни Ди Лоренцо и Джанлуки Гаэтано. У гостей отличился Ромелу Лукаку. Стоит отметить, что “Интер” больше тайма играл в меньшинстве из-за удаления Роберто Гальярдини.

“Наполи”, набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. “Интер” с 66 очками остался на третьем месте.

“Наполи” – “Интер” - 3:1 (0:0)

Голы: Замбо-Ангисса, 67 - 1:0, Лукаку, 82 - 1:1, Ди Лоренцо, 85 - 2:1, Гаэтано, 90+4 - 3:1

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 74), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 83), Замбо-Ангисса, Элмаз (Распадори, 70), Кварацхелия (Политано, 83), Осимхен (Симеоне, 69).

“Интер”: Онана, Белланова (Думфрис, 74), де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Ачерби, 58), Гозенс (Мартинес, 80), Гальярдини, Барелла (Брозович, 58), Аслани, Корреа (Димарко, 74), Лукаку.

Удаление: Гальярдини (41).

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