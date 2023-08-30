Наполи объявил о переходе полузащитника сборной Дании

Неаполитанский “Наполи” на официальном сайте объявил о переходе полузащитника франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Дании Йеспера Линдстрёма.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Датчанин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

23-летний Линдстрём выступал за “Айнтрахт” с лета 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из датского клуба “Брондбю". Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Всего он провел за клуб из Франкфурта 80 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. В составе “Айнтрахта” Линдстрём становился победителем Лиги Европы в сезоне-2021/2022. Также он становился чемпионом Дании в сезоне-2020/2021.

Линдстрём с 2020 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, что “Наполи” в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. Таким образом, клуб из Неаполя получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.