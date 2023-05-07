"Наполи" обыграл "Фиорентину" в матче Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле обыграл флорентийскую “Фиорентину” со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте с пенальти забил Виктор Осимхен.

“Наполи”, набрав 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице Серии А и уже гарантировал себе чемпионский титул. “Фиорентина” с 46 очками осталась на восьмой позиции.

“Наполи” – “Фиорентина” - 1:0 (0:0)

Гол: Осимхен, 74 (с пенальти) - 1:0

“Наполи”: Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Оливера, Демме (Лоботка, 46), Замбо-Ангисса, Элмаз (Дзербин, 84), Лосано (Кварацхелия, 45), Распадори (Зелиньски, 46), Осимхен (Симеоне, 78).

“Фиорентина”: Терраччано, Додо (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бонавентура (Кастровилли, 66), Данкан (Мандрагора, 67), Амрабат (Куаме, 76), Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 76), Йович.

Не пропустите: "Ювентус" одержал важную победу в Серии А.