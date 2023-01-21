"Наполи" обыграл аутсайдера Серии А
Новости футбола Сегодня, 15:27
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии “Наполи” на выезде обыграл “Салернитану” со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Джованни Ди Лоренцо и Виктора Осимхена.
“Наполи”, набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 18 очками осталась на 16-й позиции.
“Салернитана” – “Наполи” - 0:2 (0:1)
Голы: Ди Лоренцо, 45 - 0:1, Осимхен, 48 - 0:2
“Салернитана”: Очоа, Данилюк (Самбия, 85), Дьомбер (Ловато, 16), Пирола, Брадарич, Кандрева, Вильена (Валенсия, 73), Кулибали, Николусси-Кавилья, Пентек, Диа (Бонаццоли, 85).
“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 86), Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Политано, 86), Осимхен (Симеоне, 89).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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