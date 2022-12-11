"Наполи" обыграл английский клуб в товарищеском матче
Неаполитанский "Наполи" в товарищеском матче обыграл лондонский "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.
Победу итальянскому клубу принесли дубль Джакомо Распадори и гол Виктора Осимхена. У англичан отличился Уилфрид Заа.
"Кристал Пэлас" - "Наполи" - 1:3 (1:1)
Голы: Заа, 33 - 1:0, Осимхен, 35 - 1:1, Распадори, 65 - 1:2, Распадори, 81 - 1:3
"Кристал Пэлас": Бутланд, Клайн, Эзе, Геки, Хьюз (Гордон, 82), Миливоевич (Адарамола, 65), Олисе (Эбиовей, 82), Шлупп (Дукуре, 46), Томкинс (Ричардс, 56), Уорд (Ридевалд, 65), Заа (Эдуар, 82)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Распадори, 46), Эльмас (Марчизано, 73), Жуан Жезус (Барба, 46), Кварацхелия (Дзаноли, 46), Лоботка (Симеоне, 46), Ндомбеле (Спавоне, 84), Осимхен (Гаэтано, 46), Остигор, Политано (Зербин, 66), Руй (Зедадка, 66).
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