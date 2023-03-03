"Наполи" неожиданно проиграл домашний матч Серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле проиграл римскому “Лацио” со счетом 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Матиас Весино.

“Лацио”, набрав 48 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Наполи” с 65 очками остался на первом месте.

“Наполи” – “Лацио” - 0:1 (0:0)

Гол: Весино, 67 - 0:1

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ндомбеле, 82), Зелиньски (Симеоне, 82), Замбо-Ангисса (Элмаз, 71), Лосано (Политано, 71), Осимхен, Кварацхелия.

“Лацио”: Проведель, Марушич, Габаррон, Романьоли, Хюсай, Луис Альберто, Весино, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро, 59), Дзакканьи (Канчельери, 82), Иммобиле.

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