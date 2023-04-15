"Наполи" не смог победить аутсайдера Серии А
Новости футбола Сегодня, 15:22
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Италии “Наполи” и “Верона” сыграли вничью со счетом 0:0.
“Наполи”, набрав 75 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 23 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
“Наполи” – “Верона” - 0:0
“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Демме (Зелиньски, 64), Замбо-Ангисса, Элмаз (Лоботка, 73), Политано (Зедадка, 84), Лосано (Кварацхелия, 64), Распадори (Осимхен, 73).
“Верона”: Монтипо, Фараони (Терраччано, 70), Чеккерини (Коппола, 65), Давидович, Хин, Депаоли, Тамез, Дуда (Верди, 70), Абильгор, Лазанья (Нгонж, 87), Гайч (Джурич, 65).
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