"Наполи" не смог победить аутсайдера Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии “Наполи” и “Верона” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Наполи”, набрав 75 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 23 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

“Наполи” – “Верона” - 0:0

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Демме (Зелиньски, 64), Замбо-Ангисса, Элмаз (Лоботка, 73), Политано (Зедадка, 84), Лосано (Кварацхелия, 64), Распадори (Осимхен, 73).

“Верона”: Монтипо, Фараони (Терраччано, 70), Чеккерини (Коппола, 65), Давидович, Хин, Депаоли, Тамез, Дуда (Верди, 70), Абильгор, Лазанья (Нгонж, 87), Гайч (Джурич, 65).

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