"Наполи" нацелился на одного из лидеров "Аталанты"

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к голландскому полузащитнику бергамской “Аталанты” Тену Копмейнерсу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, неаполитанцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как бергамцы оценивают его в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Копмейнерс провел за “Аталанту” 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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