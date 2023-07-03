“Наполи” нацелился на игрока с украинскими корнями

Чемпион Италии “Наполи” продолжает поиски вариантов усиления состава на новый сезон.

Как пишет источник, сейчас в клубе нацелены на то, чтобы приобрести футболистов в линию защиты.

В частности, неаполитанцы сделали предложение английскому “Вулверхэмптону” по поводу трансфера 26-летнего центрального защитника Макса Килмана.

Отмечается, что итальянцы согласились заплатить 35 миллионов евро за англичанина украинского происхождения, но представитель АПЛ ответил отказом на такое предложение.

В английском клубе дали понять, что согласны продать Килмана, но только за 40 миллионов евро.

Также в “Вулверхэмтоне” дали понять, что сам футболист не оказывает на руководство клуба давления, так как ему нравится играть здесь и он не спешит менять клубную прописку.

В то же время “Наполи” видит в англичанине потенциальную замену для южнокорейского футболиста Ким Мин Джэ, который может в ближайшее время перейти в “Баварию”.

В минувшем сезоне Килман провел за “волков” 41 матч во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.