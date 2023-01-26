"Наполи" нацелился на хорватского полузащитника

“Наполи” проявляет интерес к хорватскому полузащитнику “Вольфсбурга” Йосипу Брекало, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек также интересован в переходе. Игроком также интересуется “Удинезе”.

В нынешнем сезоне 24-летний Брекало провел за “Вольфсбург” семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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