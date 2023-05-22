"Наполи" нашел замену Спаллетти

Новым главным тренером неаполитанского “Наполи” может стать наставник “Аталанты” из Бергамо Джан Пьеро Гасперини, сообщает журналист Rai Чиро Венерато в своем твиттере.

По сведениям источника, тренер подпишет с “Наполи” контракт на два года, его зарплата составит четыре миллиона евро в год. Вместо Гасперини “Аталанту” возглавит главный тренер “Торино” Иван Юрич.

Ранее сообщалось, что главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти собирается покинуть клуб из-за конфликта с президентом Аурелио Де Лаурентисом.

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