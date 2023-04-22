"Наполи" нашел замену Осимхену

Форвард “Аталанты” Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в другой итальянской команде.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в услугах бельгийца заинтересован “Наполи”.

Лидер Серии А видит в 20-летнем футболисте альтернативу нигерийскому футболисту Виктору Осимхену, на которого также претендуют несколько европейских топ-клубов.

Ожидается, что за бельгийца “Наполи” заплатит 35 миллионов евро.