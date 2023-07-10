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"Наполи" нашел замену Киму в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 14:34
"Наполи" нашел замену Киму в Бундеслиге Фото: инстаграм Ко Итакуре/Автор неизвестен

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к центральному защитнику “Боруссии” из Менхенгладбаха и сборной Японии Ко Итакуре, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Germany.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 12 миллионов евро. “Боруссия” хочет получить за игрока 15 миллионов евро. Скорее всего, клубы достигнут компромисса. В составе “Наполи” Итакуре может заменить корейского защитника Кима Мин Джэ, который близок к переходу в мюнхенскую “Баварию”.

Стоит отметить, что японцем также интересуется “Аль-Наср”, за который играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

26-летний Итакура выступает за “Боруссию" с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за “Боруссию” 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2026 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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