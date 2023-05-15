"Наполи" нашел замену Киму в "Аяксе"

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к защитнику амстердамского “Аякса” и сборной Нидерландов Юрриену Тимберу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру голландца в качестве возможной замены корейскому защитнику Киму Мин-Чже, который может перейти в “Манчестер Юнайтед”. Стоит отметить, что “аяксиды” хотят получить за своего игрока не менее 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Тимбер провел за “Аякс” 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: “Наполи” проиграл “Монце” в матче Серии А.