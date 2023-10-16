Наполи надолго потерял Осимхена. Известно, сколько пропустит нигериец
«Наполи» получил плохие новости после того, как провел медицинское обследование Виктора Осимхена. Нигерийский форвард пропустит как минимум четыре недели, сообщает Sky Sport Italia. У Осимхена обнаружили повреждение задней поверхности правого бедра. Футболист получил травму в сборной Нигерии.
Виктор Осимхен в нынешнем сезоне снизил свою результативность. У него шесть голов в 10 матчах во всех турнирах. В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол в 39 матчах и помог неаполитанской команде выиграть первое скудетто с 1990 года. Известно, что нигерийский форвард уже не в восторге от нового тренера «Наполи» Руди Гарсии. Осимхен даже в открытую выражал французу недовольство своей заменой во время игры против «Болоньи».
Ранее стало известно, что главным тренером «Наполи» хотел бы стать Хулен Лопетеги.