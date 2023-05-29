"Наполи" может вернуть бывшего лидера обороны

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к защитнику лондонского “Челси” и сборной Сенегала Калиду Кулибали, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. В составе неаполитанцев 31-летний африканец может заменить корейского защитника Кима Мин-Чже, которого хочет купить “Манчестер Юнайтед”.

Кулибали перешел в “Челси” летом 2022 года именно из “Наполи”. Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Бавария" заплатит огромную сумму уволенному Салихамиджичу.