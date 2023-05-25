"Наполи" может простить Спаллетти миллионы
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Наполи
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти все ближе к тому, чтобы уйти из клуба и взять паузу в работе на год.
По новой информации СМИ, "Наполи" может потребовать компенсацию с клуба, который возьмет специалиста к себе, так как у него еще год обязательств перед ними по контракту.
Если же Спаллетти не найдет новую команду, "Наполи" готов закрыть глаза на неустойку, которая может составлять миллионы евро.
Ранее сообщалось, что отношених между президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом и Спаллетти испортились.
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