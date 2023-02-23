"Наполи" может потерять своего лучшего бомбардира

Президент “Наполи” Аурелио де Лаурентис не стал отрицать, что команда может остаться без главного бомбардира Виктора Осимхена.

По словам руководителя коллектива, иногда приходят предложения, от которых нельзя отказаться.

Как известно, в услугах нигерийского футболиста заинтересован “Манчестер Юнайтед”.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний Осимхен забил 19 голов в 23 матчах во всех турнирах.