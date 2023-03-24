"Наполи" может обменяться футболистами с "Вильярреалом"

“Наполи” проявляет интерес к полузащитнику “Вильярреала” Йереми Пино, сообщает El Gol Digital.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет заполучить футболиста в летнее трансферное окно и готов отдать в обмен на него вингера Ирвинга Лосано. Данный вариант не устраивает “подводников”, которые кроме игрока хотят получить определенную денежную сумму.

В нынешнем сезоне 20-летний Пино провел за “Вильярреал” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Лосано четыре забитых мяча и четыре голевые передачи в 32 поединках.

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