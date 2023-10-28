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Наполи – Милан: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

Новости футбола Сегодня, 08:32
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Наполи – Милан: где и когда смотреть онлайн матч Серии А Фото с сайта bbc.com/Автор неизвестен

Завтра состоится центральный матч десятого тура Серии А. Чемпион Италии – Наполи, на арене «Диего Армандо Марадона», примет в гостях Милан.

В текущем сезоне Наполи демонстрирует не такие выдающиеся результаты в чемпионате Италии. Он не лидирует в таблице, но находятся в четверке лидеров, а отставание от первого места – пять очков.Неаполитанцы за девять матчей дважды уступали соперникам, еще дважды расписывали мировую и пять раз выходили победителями в противостоянии с соперниками. Также Наполи успешно стартовал и в Лиге чемпионов и после трех матчей у них лишь одно поражение от Реала и второе место в группе.

Милан, который в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и сумел зацепиться за зону Лиги чемпионов в этом году показывает куда лучшие результаты. После девяти туров у «россонери» всего два поражения от Ювентуса и Интера. Куда хуже показывает себя миланский клуб в Лиге чемпионов. После трех матчей два очка, ни единого забитого гола и последнее место в группе.

Матч между Наполи и Миланом состоится в воскресенье, 29 октября, в 20:45 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Setanta Sports 1
  • Литва - Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина - MEGOGO Football 1
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Setanta Sports 1
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