Наполи – Милан: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

Завтра состоится центральный матч десятого тура Серии А. Чемпион Италии – Наполи, на арене «Диего Армандо Марадона», примет в гостях Милан.

В текущем сезоне Наполи демонстрирует не такие выдающиеся результаты в чемпионате Италии. Он не лидирует в таблице, но находятся в четверке лидеров, а отставание от первого места – пять очков.Неаполитанцы за девять матчей дважды уступали соперникам, еще дважды расписывали мировую и пять раз выходили победителями в противостоянии с соперниками. Также Наполи успешно стартовал и в Лиге чемпионов и после трех матчей у них лишь одно поражение от Реала и второе место в группе.

Милан, который в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и сумел зацепиться за зону Лиги чемпионов в этом году показывает куда лучшие результаты. После девяти туров у «россонери» всего два поражения от Ювентуса и Интера. Куда хуже показывает себя миланский клуб в Лиге чемпионов. После трех матчей два очка, ни единого забитого гола и последнее место в группе.

Матч между Наполи и Миланом состоится в воскресенье, 29 октября, в 20:45 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.