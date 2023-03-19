"Наполи" крупно выиграл в Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на выезде разгромил туринский “Торино” со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Виктора Осимхена, голы Хвичи Кварацхелии и Танги Ндомбеле.

“Наполи”, набрав 71 очко, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Торино” с 37 очками остался на 11-й позиции.

“Торино” – “Наполи” - 0:4 (0:2)

Голы: Осимхен, 9 - 0:1, Кварацхелия, 35 (с пенальти) - 0:2, Осимхен, 51 - 0:3, Ндомбеле, 68 - 0:4

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго (Айна, 75), Родригес, Гравийон (Джиджи, 54), Схюрс, Войвода (Буонджорно, 54), Линетти (Илич, 54), Влашич (Сек, 85), Радонич, Риччи, Санабрия.

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 72), Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Гаэтано, 85), Зелиньски (Ндомбеле, 65), Замбо-Ангисса, Лосано (Элмаз, 65), Кварацхелия, Осимхен (Симеоне, 72).

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