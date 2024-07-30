Наполи и Челси нашли формулу для обмена звездными форвардами

Практически все лето ходят слухи о возможном переходе нападающего Челси Ромелу Лукаку в Наполи, где он воссоединиться с Антонио Конте, с которым он работал ранее в Интере. В то же время лучший бомбардир неполитанцев Виктор Осимхен хочет сменить клуб, а Челси заинтересован в его трансфере.

Однако только сейчас клубы наконец-то нашли формулу, по которой оба смогут получить желаемое.

Как сообщает Давид Орнштейн, Лукаку переберется в Наполи на постоянной основе. Сейчас клубы только обговаривают сумму, за которую бельгиец поедет в Италию.

В то же время Осимхен перейдет в Челси на правах аренды до конца сезона с опцией обязательного выкупа. Этим летом Челси не может позволить себе полноценный выкуп Осимхена из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Напомним, в минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за Ромы, где отлиичлся 13 голами в 32 матчах Серии А. Осимхен за четыре сезона в Наполи забил 76 голов в 133 матчах во всех турнирах.