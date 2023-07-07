"Наполи" хочет купить защитника сборной Испании

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к защитнику “Реала Сосьедад” и сборной Испании Робену Ле Норману, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. “Наполи” рассматривает кандидатуру испанца в качестве замену корейскому защитнику Киму Мин-Чжэ, который близок к переходу в мюнхенскую “Баварию”.

Ле Норман выступает за “Реал Сосьедад” с лета 2016 года. Он перешел в клуб из Сан-Себастьяна из “Бреста” на правах свободного агента. Всего он провел за испанский клуб 178 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ле Норман с 2023 года играет за сборную Испании. За испанскую национальную команду он провел два матча.

В прошлом сезоне “Наполи” впервые за последние 33 года стал чемпионом Италии. “Реал Сосьедад” финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Таким образом, итальянский и испанский клубы получили право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.