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"Наполи" хочет купить защитника из Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 06:50
"Наполи" хочет купить защитника из Бундеслиги Фото: инстаграм Константиноса Мавропаноса/Автор неизвестен

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к защитнику “Штутгарта” и сборной Греции Константиносу Мавропаносу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Наполи” рассматривает кандидатуру грека в качестве возможной замены южнокорейскую защитнику Киму Мин Джэ, который некоторое время назад перешел в мюнхенскую “Баварию”. Сумма трансфера Мавропаноса может составить около 20 миллионов евро.

25-летний Мавропанос выступает за “Штутгарт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из лондонского “Арсенала”. Сумма трансфера составила 3,2 миллионов евро. Всего грек провел за “Штутгарт” 89 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “ПАС Яннина” и “Нюрнберг”.

Мавропанос с 2021 года играет за сборную Греции. Всего он провел за греческую национальную команду 19 матчей, не забил ни одного гола и не отдал одной результативной передачи, а также получил две желтые карточки и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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