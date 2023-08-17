АНГ АНГ
Главная Новости "Наполи" хочет купить талантливого вингера ПСВ

"Наполи" хочет купить талантливого вингера ПСВ

Новости футбола Сегодня, 02:00
"Наполи" хочет купить талантливого вингера ПСВ Фото: инстаграм Йохана Бакайоко/Автор неизвестен

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к полузащитнику ПСВ из Эйндховена и сборной Бельгии Йохану Бакайоко, сообщает журналист Саша Тавольери в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Наполи” бельгиец может заменить мексиканского вингера Ирвинга Лосано, контракт которого с клубом истекает летом 2024 года.

20-летний Бакайоко является воспитанником академии ПСВ. Он выступает за главную команду клуба из Эйндховена с лета 2021 года. Всего он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. В составе ПСВ Бакайоко два раза становился обладателем Кубка Нидерландов в сезонах-2021/22, 2022/23, а также два раза выиграл Суперкубок Нидерландов в 2022 и 2023 годах.

Бакайоко с 2023 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСВ Эйндховен Наполи Серия А Италия Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
"Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА Новости футбола Вчера, 17:19 "Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА
Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 15 авг 2023, 12:59 Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии
"Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола 14 авг 2023, 17:03 "Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии
"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Новости футбола 14 авг 2023, 14:03 "Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола 13 авг 2023, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола 13 авг 2023, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:27 25 комнат и не только: стало известно, как Неймара встречают в арабском клубе Новости футбола Сегодня, 02:00 "Наполи" хочет купить талантливого вингера ПСВ Новости футбола Сегодня, 01:43 "Аякс" объявил о переходе опытного воспитанника "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 01:20 "Ливерпуль" может купить звездного марокканского полузащитника Новости футбола Сегодня, 01:00 "Рома" хочет усилить состав нападающим "Челси" Новости футбола Сегодня, 00:00 "Ливерпуль" близок к покупке опытного полузащитника сборной Японии Новости футбола Вчера, 18:16 "Ливерпуль" может заплатить около 70 млн евро за полузащитника сборной Мали Новости футбола Вчера, 18:08 Переход Зиеша в "Галатасарай" может сорваться в последний момент Новости футбола Вчера, 18:02 "Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Новости футбола Вчера, 17:28 "Интер" объявил о переходе опытнейшего нападающего
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 17 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Днепр-1 - Славия Прага 17 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч БАТЭ - Шериф 17 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года