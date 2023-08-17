"Наполи" хочет купить талантливого вингера ПСВ

Неаполитанский “Наполи” проявляет интерес к полузащитнику ПСВ из Эйндховена и сборной Бельгии Йохану Бакайоко, сообщает журналист Саша Тавольери в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Наполи” бельгиец может заменить мексиканского вингера Ирвинга Лосано, контракт которого с клубом истекает летом 2024 года.

20-летний Бакайоко является воспитанником академии ПСВ. Он выступает за главную команду клуба из Эйндховена с лета 2021 года. Всего он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. В составе ПСВ Бакайоко два раза становился обладателем Кубка Нидерландов в сезонах-2021/22, 2022/23, а также два раза выиграл Суперкубок Нидерландов в 2022 и 2023 годах.

Бакайоко с 2023 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.