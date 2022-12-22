"Наполи" готовит щедрое предложение для Хвичи
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Наполи/Автор неизвестен
В “Наполи” надеются сохранить грузинского футболиста Хвичу Кварацхелию и уже сейчас готовы предложить ему новый контракт.
Как пишет источник, в январе должна протий встреча, на которой спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли и агент игрока Мамука Джугели обсудят детали сотрудничества.
Итальянский клуб готов вдвое поднять зарплату игрока сборной Грузии и платить ему 2,4 миллиона евро за сезон.
Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до 2028 года - на год дольше текущего.
Отметим, что в 12 матчах Серии в текущем сезоне Хвича забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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