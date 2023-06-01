"Наполи" договорился о новом контракте с "Кварадоной"

Неаполитанский "Наполи" договорился о продлении контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией по прозвищу “Кварадона”, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2028 года. Зарплата игрока вырастет до 2,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Не пропустите: Названы топ-3 лучших тренера сезона в Европе.