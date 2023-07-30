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"Наполи" дал ответ на предложение продать Осимхена за 130 млн евро

Новости футбола Сегодня, 08:56
"Наполи" дал ответ на предложение продать Осимхена за 130 млн евро Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен

“Аль-Хилаль” сделал предложение по трансферу нападающего неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктора Осимхена в размере 130 миллионов евро, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, итальянский клуб отклонил данное предложение. Президент “Наполи” Аурелио Де Лаурентис хочет получить за футболиста не менее 200 миллионов евро. Клуб планирует предложить игроку новый контракт с повышением суммы отступных до 160 миллионов евро.

24-летний Осимхен выступает за “Наполи” с 2020 года. Он перешел в итальянский клуб из “Лилля”. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Неаполя 101 матч во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 14 результативных передач. В составе “Наполи” форвард становился чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Осимхен с 2017 года играет за сборную Нигерии. Всего он провел за нигерийскую национальную команду 26 матчей, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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