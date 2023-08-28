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Наполи близок к продлению контракта с Кварадоной

Новости футбола Сегодня, 04:00
Наполи близок к продлению контракта с Кварадоной Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Неаполитанский “Наполи” близок к продлению контракта с грузинским левым нападающим Хвичей Кварацхелией по прозвищу “Кварадона”, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, агент футболиста Мамука Джугели прилетел в Неаполь, чтобы провести переговоры с руководством итальянского клуба. Ожидается, что клуб значительно увеличит игроку зарплату, которая сейчас составляет один миллион 400 тысяч евро в год. Таким образом, президент “Наполи” Аурелио Де Лаурентис надеется удержать в команде форварда, несмотря на интерес к нему со стороны европейских топ-клубов.

22-летний Кварацхелия выступает за “Наполи” с лета 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из грузинского клуба “Динамо” из города Батуми. Сумма трансфера составила 11 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Неаполя 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В составе “Наполи” Кварацхелия стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Кварацхелия с 2019 года играет за сборную Грузии. Всего он провел за грузинскую национальную команду 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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