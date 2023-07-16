"Наполи" арендовал опытного голкипера

Пресс-служба неаполитанского “Наполи” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Аталанты” из Бергамо и сборной Италии Пьерлуиджи Голлини.

Неаполитанский клуб арендовал голкипера до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Во второй половине прошлого сезона 28-летний Голлини уже играл за “Наполи” на правах аренды, провел четыре матча и пропустил четыре гола.

Голлини выступает за “Аталанту” с лета 2018 года. Он перешел в итальянский клуб из “Астон Виллы”. Сумма трансфера составила 4,4 миллионов евро. Всего Голлини провел за клуб из Бергамо 112 матчей во всех турнирах и пропустил 120 голов. В 38 матчах он ушел с поля без пропущенных голов. Также он играл за “Верону”, “Фиорентину” и “Тоттенхэм”.

Голлини с 2019 года вызывается в сборную Италии. Впрочем, на данный момент он провел за итальянскую национальную команду всего один матч, проведя на поле две минуты.

В прошлом сезоне “Наполи” стал чемпионом Италии. Таким образом, неаполитанский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.