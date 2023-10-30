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Нападение фанатов Марселя на автобус Лиона. Появились новые важные детали

Новости футбола 30 окт 2023, 07:56
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Нападение фанатов Марселя на автобус Лиона. Появились новые важные детали Нападение фанатов Марселя на автобус Лиона. Появились новые важные детали

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил свое мнение об инциденте, связанном с нападением фанатов "Марселя" на автобус "Лиона".

Из-за поведения фанатов местной команды матч 10-го тура чемпионата Франции так и не состоялся.

"Это абсолютно неприемлемо. Газета L'Equipe использовала заголовок "Тупицы", и это лучшее определение происходящего. В результате этого инцидента пять полицейских получили ранения, а девять человек были арестованы. Некоторые люди, называющие себя болельщиками и родившиеся во Франции, напали на автобус команды, ранили тренера и его помощника, а также нанесли вред болельщикам, несмотря на присутствие 500 полицейских и жандармов", - сказал министр в интервью для RMC Sport.

Напомним, что главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла.

Аналогичное нападение на автобус “Лиона” случалось в Марселе и в 2019 году.

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