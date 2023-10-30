Нападение фанатов Марселя на автобус Лиона. Появились новые важные детали

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил свое мнение об инциденте, связанном с нападением фанатов "Марселя" на автобус "Лиона".

Из-за поведения фанатов местной команды матч 10-го тура чемпионата Франции так и не состоялся.

"Это абсолютно неприемлемо. Газета L'Equipe использовала заголовок "Тупицы", и это лучшее определение происходящего. В результате этого инцидента пять полицейских получили ранения, а девять человек были арестованы. Некоторые люди, называющие себя болельщиками и родившиеся во Франции, напали на автобус команды, ранили тренера и его помощника, а также нанесли вред болельщикам, несмотря на присутствие 500 полицейских и жандармов", - сказал министр в интервью для RMC Sport.

Напомним, что главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла.

Аналогичное нападение на автобус “Лиона” случалось в Марселе и в 2019 году.