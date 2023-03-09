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Нападающий "Тоттенхэм" "наехал" на главного тренера

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Ришарлисона/Автор неизвестен Фото: инстаграм Ришарлисона/Автор неизвестен

Бразильский нападающий лондонского “Тоттенхэма” Ришарлисон подверг критике главного тренера команды Антонио Конте, который не выпустил его в основном составе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Милана” (0:0).

“За день до матча с ”Миланом" Конте попросил меня пройти тест в спортивном зале. Он хотел убедиться, что я могу играть. Но перед матчем он оставил меня в запасе. Такие вещи невозможно понять. Посмотрим, что он скажет, но здесь нет дураков. Я являюсь профессионалом. Я работаю ежедневно и хочу играть. Этот сезон, извините за это слово, просто дерьмо, так как я не играю. Я готов отдать жизнь, когда выхожу на поле. Я хорошо провел два предыдущих матча и расчитывал сыграть с “Миланом”, - приводит слова Ришарлисона ESPN Brazil.

В нынешнем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за “Тоттенхэм” 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Игроки "Тоттенхэма" определились, кого они хотят видеть на посту главного тренера.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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