Нападающий сборной Испании согласился перейти в "Рому"

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Мората согласился перейти в римскую “Рому”, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 30-летний футболист согласовал с итальянским клубом условия контракта, который будет действовать до лета 2027 года. Зарплата форварда в “Роме” составит 4,5 миллиона евро в год и еще 500 тысяч евро в качестве бонусов. Теперь клубам нужно договориться между собой. “Атлетико” может согласиться отдать игрока в аренду на год с последующим обязательством выкупа за 12 миллионов евро.

Стоит отметить, что Морату убедили перейти в “Рому” главный тренер римского клуба Жозе Моуринью. Кроме того, с ним разговаривал аргентинский нападающий римлян Пауло Дибала, с которым он вместе играл за “Ювентус”.

Мората в прошлом сезоне провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи, а также получил пять желтых карточек. “Атлетико” занял третье место в чемпионате Испании и сыграет в Лиге чемпионов. “Рома” финишировала на шестом месте в чемпионате Италии и сыграет в Лиге Европы.