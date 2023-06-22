Нападающий сборной Франции отказался перейти в ПСЖ

Нападающий сборной Франции и менхенгладбахской “Боруссии” Маркус Тюрам отказался перейти в “Пари Сен-Жермен”, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, причиной отказа стал тот факт, что парижский клуб не смог гарантировать футболисту твердое место в основном составе. В связи с этим форвард рассмотрит другие варианты. Интерес к нему проявляют “Милан” и “РБ Лейпциг”. Контракт француза с его нынешним клубом истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.