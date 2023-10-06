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Нападающий Ромы забил пять голов в семи матчах

Новости футбола Сегодня, 11:25
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Нападающий Ромы забил пять голов в семи матчах Фото: https://www.instagram.com/romelulukaku/

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку уже забил пять голов за "Рому".

Находясь в аренде у "Челси", футболист открыл счет во втором матче группового этапа Лиги Европы против "Серветта". Этот гол стал его пятым за семь матчей с момента перехода в команду Жозе Моуринью. До этого он забил против "Эмполи", "Шерифа", "Торино" и "Фрозиноне".

12 августа 2021 года Лукаку перешел в английский клуб "Челси" за 97,5 миллиона фунтов, установив рекорд для лондонского клуба. Лукаку стал самым дорогим футболистом в истории, его общие трансферные сборы составили 285 миллионов фунтов, опередив Неймара.

Однако в конце декабря 2021 года игрок выразил недовольство ситуацией в клубе и тренерским подходом менеджера Томаса Тухеля. Лукаку также выразил желание вернуться в итальянский "Интер".

В июне 2022 года "Челси" объявил, что Лукаку вернется в "Интер" на сезонную аренду. Затем 31 августа 2023 года Лукаку был арендован в "Рому" на один сезон за сообщаемую сумму в 8 миллионов фунтов.

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