Нападающий Ромы забил пять голов в семи матчах

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку уже забил пять голов за "Рому".

Находясь в аренде у "Челси", футболист открыл счет во втором матче группового этапа Лиги Европы против "Серветта". Этот гол стал его пятым за семь матчей с момента перехода в команду Жозе Моуринью. До этого он забил против "Эмполи", "Шерифа", "Торино" и "Фрозиноне".

12 августа 2021 года Лукаку перешел в английский клуб "Челси" за 97,5 миллиона фунтов, установив рекорд для лондонского клуба. Лукаку стал самым дорогим футболистом в истории, его общие трансферные сборы составили 285 миллионов фунтов, опередив Неймара.

Однако в конце декабря 2021 года игрок выразил недовольство ситуацией в клубе и тренерским подходом менеджера Томаса Тухеля. Лукаку также выразил желание вернуться в итальянский "Интер".

В июне 2022 года "Челси" объявил, что Лукаку вернется в "Интер" на сезонную аренду. Затем 31 августа 2023 года Лукаку был арендован в "Рому" на один сезон за сообщаемую сумму в 8 миллионов фунтов.