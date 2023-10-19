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Нападающий Наполи не желает продлевать контракт с клубом

Новости футбола Сегодня, 15:48
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Нападающий Наполи не желает продлевать контракт с клубом Фото: https://www.instagram.com/victorosimhen9/

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен задумался о том, чтобы покинуть команду. Об этом заявил президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис на пресс-конференции.

Он сообщил, что переговоры о контракте с Виктором Осимхеном зашли в тупик. Также Де Лаурентис предполагает, что нападающий может уйти. Отношения между "Наполи" и Осимхеном испортились в этом сезоне, так как официальный аккаунт клуба в TikTok опубликовал видео, в котором высмеивали нападающего. Агент Осимхена тогда угрожал судебным иском против клуба за такие публикации. Игрок удалил все связанные с "Наполи" записи со своего аккаунта.

По всей видимости, именно из-за этой ситуации обстановка изменилась, так как Де Лаурентис предположил, что нигериец может быть продан так же, как и защитник Калиду Кулибали.

"Я остаюсь таким же, если его настроение изменилось, мало что могу с этим сделать. Если после рукопожатия всё меняется, это разочаровывает, мы принимаем это во внимание, но жизнь продолжается.

У нас с ним хорошие отношения, контракт действует до 2025 года, поэтому есть время. Не забывайте, что я продал Кулибали в последнюю минуту", - заявил президент "Наполи".

В этом сезоне Осимхен сыграл за "Наполи" в 11 матчах и забил шесть голов. Однако в матчах за сборную он получил травму и может пропустить около месяца.

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