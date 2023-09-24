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Нападающий МЮ попал в аварию и разбил свой Rolls Royce за 700 000 фунтов

Новости футбола Сегодня, 05:39
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Нападающий МЮ попал в аварию и разбил свой Rolls Royce за 700 000 фунтов Нападающий МЮ попал в аварию и разбил свой Rolls Royce за 700 000 фунтов

Вчера после победы своей команды форвард Манчестер Юнайтед попал в аварию. Игрок ехал с тренировочной базы в Кэррингтоне домой и разбил свой автомобиль. На место сразу же была вызвана полиция, но ни игроку и никому другому скорая не понадобилась, аресты полиция также не проводила.

На кадрах в социальных сетях видно, как машина Рашфорда имеет значительную вмятину на боку. По этим фото можно предположить, что транспортное средство могло на скорости столкнуться с близлежащим столбцом на островке безопасности. Рашфорд был за рулем Rolls Royce Black Badge Wraith стоимостью 700 000 фунтов стерлингов.

Также капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш быстро прибыл на место происшествия и остался, чтобы оказать помощь. На сегодняшних фотографиях этого района видны дорожные конусы и барьеры вокруг островка безопасности, заваленного мусором.

Напомним, вчера Манчестер Юнайтед на выезде минимально обыграл Бёрнли, это первая победа «красных дьяволов» с августа. После шести матчей клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду.

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