Нападающий МЮ попал в аварию и разбил свой Rolls Royce за 700 000 фунтов

Вчера после победы своей команды форвард Манчестер Юнайтед попал в аварию. Игрок ехал с тренировочной базы в Кэррингтоне домой и разбил свой автомобиль. На место сразу же была вызвана полиция, но ни игроку и никому другому скорая не понадобилась, аресты полиция также не проводила.

На кадрах в социальных сетях видно, как машина Рашфорда имеет значительную вмятину на боку. По этим фото можно предположить, что транспортное средство могло на скорости столкнуться с близлежащим столбцом на островке безопасности. Рашфорд был за рулем Rolls Royce Black Badge Wraith стоимостью 700 000 фунтов стерлингов.

Также капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш быстро прибыл на место происшествия и остался, чтобы оказать помощь. На сегодняшних фотографиях этого района видны дорожные конусы и барьеры вокруг островка безопасности, заваленного мусором.

Напомним, вчера Манчестер Юнайтед на выезде минимально обыграл Бёрнли, это первая победа «красных дьяволов» с августа. После шести матчей клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду.