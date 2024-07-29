Нападающий Ман Сити объяснил, почему он может покинуть клуб

Нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб этим летом.

По словам Альвареса, он недоволен не тем, какое количество игрового времени он получает, а тем, что остается на скамейке запасных на решающие матчи.

“В прошлом сезоне я был одним из тех, кто провел больше всего минут в Сити. Но... в конце концов, мне не нравится оставаться в стороне от важных матчей, вы хотите внести свой вклад. Я возьму время, чтобы подумать о том, чего я хочу для себя. Посмотрим”.

В минувшем сезоне Альварес сыграл за Манчестер Сити во всех турнирах 3481 минуту. В 54 матчах на его счету 19 голов и 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за аргентинца является Атлетико Мадрид.