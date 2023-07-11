Нападающий "Челси" перешел в "Унион" из Берлина

Пресс-служба берлинского “Униона” на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Челси” и сборной Кот-д'Ивуара Давида Датро Фофана.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2024 года. При этом “Унион” не будет иметь приоритетного права на выкуп 20-летнего форварда следующим летом.

Напомним, что в прошлом сезоне “Унион” финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, клуб из Берлина впервые в своей истории завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Фофана выступает за “Челси” с января 2023 года. Он перешел в лондонский клуб из норвежского “Мольде”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего он провел за “Челси” четыре матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2029 года.

Фофана с 2022 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.