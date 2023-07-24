Нападающий "Челси" может перейти в "Жирону"

“Жирона”, за которую выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, проявляет интерес к нападающему лондонского “Челси” и сборной Албании Армандо Бройе, сообщает Sportarena.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года. “Жирона” рассматривает кандидатуру албанца в качестве альтернативного варианта нападающему сборной Украины Артему Довбику, за которого “Днепр-1” требует 15 миллионов евро.

21-летний Бройя является воспитанником “Челси”. За первую команду лондонского клуба он играет с 2019 года. Всего он провел за “Челси” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Бройя с 2020 года играет за сборную Албании. Всего он провел за албанскую национальную команду 17 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи, а также отдал одну желтую карточку.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.