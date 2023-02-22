Нападающий "Барселоны" Торрес рассказал, как боролся с психологическими проблемами

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес рассказал, что он боролся с психологическими проблемами.

“Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Раньше со много такого не происходило. Поэтому я решил поработать с психологом. Я потерял уверенность в себя, на меня влияло все. Обращение к психологу становится все более нормальным явлением в футболе. Бывают недели, когда я вообще не хожу к нему. Но бывает, что я хожу к нему по три раза в неделю. Мы не всегда говорим о футболе. Также мы обсуждаем мою личную жизнь. Это больно, но в то же время, это отличный опыт. Теперь я чувствую себя сильнее”, - приводит слова Торреса ESPN.

В нынешнем сезоне 22-летний Торрес провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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