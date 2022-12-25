Пресс-служба "Вулверхэмптона" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего “Атлетико" Матеуса Куньи.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2013 года. При выполнении определенных у и словий “волки” будут обязаны выкупить трансфер форварда.

23-летний Кунья выступал за “Атлетико” с 2021 года. Всего он провел за клуб 54 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с “матрасниками” действует до лета 2026 года. Ранее он играл за “Сьон”, “РБ Лейпциг” и “Герту”. За сборную Бразилии сыграл восемь матчей.

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