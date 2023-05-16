Нападающий "Арсенала" неожиданно решил стать американцем

Нападающий “Арсенала” Фоларин Балогун принял решение выступать за сборную США.

“Давайте сотворим историю”, - написал футболист в своем инстаграме, приложив фотографию логотипа мужской сборной США.

Балогун имеет двойное гражданство Англии и США. Изначально он сыграл за юниорскую сборную Англии U17, затем отыграл несколько матчей за сборную США U18. После этого он вновь поиграл за Англию U18, U20 и U21.

В нынешнем сезоне 21-летний Балогун выступает за “Реймс” на правах аренды, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с “Арсеналом” действует до лета 2025 года.

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