Нападающий Айнтрахта, которого хочет подписать ПСЖ, пропустил тренировку

Французский нападающий Айнтрахта Рандаль Коло Муани пропустил тренировки перед матчем квалификации в Лигу Конференций, сообщили на официальном сайте клуба.

Француз сообщил руководству клуба, что не будет на тренировке. Причиной такого решения является то, что Коло Муани хочет покинуть клуб в последний день трансферного окна.

Член правления "Айнтрахта» по спорту Маркус Кроше объяснил: «Это не тот Рэндаль, которого мы знаем, и мы знаем его подлинный характер. В этот момент его бомбардируют, и результатом является такая реакция, которая неправильна, как мы четко объяснили ему и его окружению вместе со всеми последствиями. Мы проведем матч против софийского Левски без него".

Он добавил, что сейчас на первом месте должна быть команда и игра против команды Левски. Команда обладает высоким уровнем квалификации и сосредоточена на этой игре.

Французский нападающий хочет перейти в ПСЖ. Айнтрахт хочет получить за своего нападающего 80-90 миллионов евро. На прошлой неделе ПСЖ предложили 70 миллионов плюс бонусы за переход Коло Муани. Нападающий сборной Франции провел за Айнтрахт все четыре матча в новом сезоне и смог забить три гола.