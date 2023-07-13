Нападающего сборной Франции обвинили в изнасиловании

Нападающего “Монако” и сборной Франции Виссама Бен-Йеддера обвинили в изнасиловании, сообщает France Info.

По сведениям источника, две молодые девушки (19 и 20 лет) написали заявление в полицию. Они утверждают, что 32-летний футболист и его младший брат принудили их к интимному контакту. Данная ситуация, возможно, произошла после мероприятия, на котором молодые люди присутствовали вместе с девушками.

В настоящее время футболист и его брат не находятся под стражей. Полиция их не допрашивала.

Бен-Йеддер выступает за “Монако” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Севильи”. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Всего форвард провел за монегасков 167 матчей во всех турнирах, забил 98 голов и отдал 32 результативные передачи. Контракт игрока с клубом из Монако действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Тулузу”.

Бен-Йеддер с 2018 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 19 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Франции он становился победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021.